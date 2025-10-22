ВСУ угрожают Северному Кавказу
22 октября 2025 в 08:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
План "Ковер" введен в Северной Осетии. Об этом сообщает глава республики Сергей Меняйло. В регионе также возможны ограничения мобильного интернета. В связи с угрозой вражеской атаки, Росавиация уточнила , что аэропорт Владикавказа и Грозного временно не принимают рейсы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал