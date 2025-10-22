Логотип РИА URA.RU
Общество

Беспилотная опасность объявлена в КБР

22 октября 2025 в 08:39
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Угроза атаки украинских беспилотников объявлена на территории Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Жителей предупредили об ограничениях мобильного интернета, а также запретили фото- и видеосъемку летящих объектов.

