Беспилотная опасность объявлена в КБР
22 октября 2025 в 08:39
Фото: © URA.RU
Угроза атаки украинских беспилотников объявлена на территории Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков. Жителей предупредили об ограничениях мобильного интернета, а также запретили фото- и видеосъемку летящих объектов.
