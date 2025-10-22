«Огонь благородных сердец»: дети в КНДР запустили фонарики в честь бойцов, защищавших Курскую область от ВСУ

На каждом фонарике было написано «спасибо» на русском и корейском языках (архивное фото) Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В Пхеньяне запустили по реке Тэдонган бумажные фонарики, переданные курскими школьниками в знак признательности корейским военным. Так в Корейско Народно-Демократической республики (КНДР) прошла патриотическая акция «Огонь благодарных сердец», посвященная памяти и подвигу военнослужащих Корейской народной армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.

«Каждый фонарик, который мальчики и девочки опустили в воды реки Тэдонган, хранит тепло детских рук и сердец, в каждом зажегся маленький огонек в честь подвига корейских героев, сражавшихся за русскую землю как за родную», — говорится в сообщении российской дипмиссии в КНДР, передает РИА Новости. В церемонии приняли участие учащиеся кадетских и юнармейских классов школы при российском диппредставительстве.

Фонарики, изготовленные школьниками своими руками, украшены надписями «спасибо» на русском и корейском языках. В посольстве отметили, что фонарики в Пхеньян доставила первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким во время недавнего визита делегации партии «Справедливая Россия» в КНДР. Особую благодарность дипломаты выразили международному отделу Центрального комитета Трудовой партии Кореи за содействие в проведении акции.

