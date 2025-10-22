Угроза атаки ВСУ объявлена в Дагестане
22 октября 2025 в 08:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Угроза атаки украинских беспилотников объявлена в Дагестане. Об этом сообщает МЧС республики. Жителей региона попросили укрыться в помещениях. Также на территории возможны ограничения интернета, говорится в сообщении ведомства.
