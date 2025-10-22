Украина пытается атаковать Татарстан
22 октября 2025 в 08:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Режим беспилотной опасности введен в Татарстане. В воздушном пространстве республики были обнаружены украинские беспилотники. Об этом сообщает РСЧС региона. Также службы предупредили об ограничениях мобильного интернета.
