Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию ЛНР
22 октября 2025 в 08:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские войска пресекли атаку украинской диверсионной группы на приграничный пункт Надия Луганской Народной Республики. Вражеские диверсанты были полностью ликвидированы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. Как уточнил Марочко, украинские солдаты были одеты в форму ВС РФ, а также имели при себе поддельные документы.
