Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию ЛНР

22 октября 2025 в 08:07
Фото: © URA.RU

Российские войска пресекли атаку украинской диверсионной группы на приграничный пункт Надия Луганской Народной Республики. Вражеские диверсанты были полностью ликвидированы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС. Как уточнил Марочко, украинские солдаты были одеты в форму ВС РФ, а также имели при себе поддельные документы.

