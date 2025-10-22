IL Fatto Quotidiano: Трамп пожертвовал Зеленским ради диалога с Путиным

Трамп критиковал Байдена за поддержку Зеленского Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп отказался от предоставления президенту Украины Владимиру Зеленскому военной помощи, чтобы сохранить возможность для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в интервью газете IL Fatto Quotidiano.

«Украина обречена, поэтому это именно Трамп просит Путина о перемирии, пока Зеленский ползает на коленях, умоляя его сделать все, чтобы остановить россиян», — сказал Алессандро Орсини, его слова приводит IL Fatto Quotidiano. Он добавил, что Трамп всегда критиковал своего предшественника Джо Байдена за активную поддержку Киева и теперь предпочитает дистанцироваться от украинского лидера. По мнению эксперта, американский президент осознает, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и именно поэтому не спешит с новыми поставками оружия.

В ходе встречи с Зеленским, состоявшейся в Вашингтоне 17 октября, Трамп дал понять, что Соединенные Штаты не передадут Киеву дальнобойные ракеты, писали ранее СМИ со ссылкой на источники. По данным CNN, переговоры прошли в напряженной атмосфере, а глава Белого дома занял жесткую позицию. Издание Axios сообщило, что встреча оказалась сложной, причем, по словам одного из собеседников портала, «переговоры прошли плохо». После этого Трамп не стал провожать Зеленского из Белого дома, и тот был вынужден провести пресс-конференцию за пределами здания американского правительства.

