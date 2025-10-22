Логотип РИА URA.RU
Бывшая Николая Баскова рассказала, почему артист не женится

Николай Басков до сих пор не женился из-за строгой матери
22 октября 2025 в 08:52
Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский эстрадный певец Николай Басков до сих пор не женат, так как этому мешает строгая мать исполнителя — Елена Николаевна. Такую информацию предоставила экс-возлюбленная артиста, пожелавшая остаться анонимной.

«Он (Басков — прим. URA.RU) говорил, что не хочет внимания журналистов. Но настоящая проблема — не пресса, а его мама. Эта женщина появлялась неожиданно, осуждающе смотрела, расспрашивала о родственниках и бывших. Как следователь. Угодить ей было невозможно, хотя я старалась», — рассказала бывшая избранница певца в беседе с telegram-каналом «Свита короля». 

По словам девушки, Елена Николаевна внимательно следит за личной жизнью сына и не стесняется устраивать будущим невестам настоящий «допрос с пристрастием». Бывшая возлюбленная Басков сообщила, что мать артиста задавала ей много личных вопросов, проявляла недоверие и не скрывала своей строгости. Несмотря на старания, одобрения добиться не удалось ни ей, ни другим девушкам.

Сам народный артист России Николай Басков признавался, что шесть раз собирался идти в ЗАГС, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Причины срыва свадеб певец предпочитал не раскрывать, передает 360.ru.

