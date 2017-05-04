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04 мая 2017
Главные новости Москвы
10:49  04 мая 2017 0

Рамзан Кадыров получил серьезную травму. ФОТО

Глава Чеченской республики благодарен современной медицинеФОТО: Инстаграм Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне провел футбольный матч против команды СОБР «Терек». Он рассказал, что соперники жестко сыграли против него, что привело к травме ноги. Новостью Кадыров поделился с подписчиками в «Инстаграме».

Глава Чечни предположил, что игроки «Терека», раздосадованные частыми поражениями, решили пойти на грубую игру. «Четко понял, что на поле нужно от них держаться подальше», — написал Кадыров.

Пост собрал 40 тысяч «лайков», страничку политика засыпали пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Выздоравливай, Рамзан Ахматович… Здоровья лучшему Президенту… В огне не сгорит, в воде не утонет, сильный не только физически, но и духом! Эзар балях ваьл хуьл!!!» — отмечают подписчики.

Семен Гринберг
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