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Главные новости Курганской области
10:20  04 мая 2017 0

В Зауралье будущий полицейский стал виновником ДТП и хотел уйти от ответственности, пересадив труп в другую машину

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, разбитое стекло, авария, дтп
В аварии погибла пенсионеркаФото: pixabay.com

21-летний курсант Тюменского института МВД стал виновником ДТП, в котором погибла пенсионерка. Пытаясь уйти от ответственности, молодой человек пересадил труп женщины в другую машину.

Подробности непростой истории, которая произошла в январе, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. Подруги из Кургана с помощью с интернет-приложения по поиску попутчиков договорились о совместной поездке в Тюмень с молодым человеком.

В аварию компания попала на следующий день, когда возвращалась в Курган. Курсант выехал на принадлежащем ему автомобиле «Ниссан Альмера» на встречную полосу. В результате 77-летняя пассажирка скончалась, а ее вещи и труп водитель перенес в другую машину. Тяжкие телесные повреждения в этой аварии получил и пассажир встречного автомобиля «Фольксваген Поло».

После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен из органов внутренних дел. Уголовное дело против него направлено в Белозерский районный суд.

За совершение преступления виновнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок до 3 лет.

Татьяна Жаткина
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