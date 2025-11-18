«В малогабаритной квартире многодетных быть не может»: Шумков раскрыл меры по повышению демографии

Власти ставят на духовно-нравственное воспитание и расчистку сел от заброшек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для роста количества многодетных семей в Курганской области жителям необходима вера, традиции и дом на собственной земле. Губернатор Вадим Шумков считает, что это важнее материальных мер по повышению демографии. Об этом он рассказал в интервью «Радио России-Курган».

«Мера по повышению рождаемости, пожалуй, одна — чтобы люди захотели жить на своей земле, были уверены в завтрашнем дне. Базой для это является: вера, основные традиции и свой дом на своей земле. В многоэтажном доме в малогабаритной квартире многодетной семьи быть не может. А в отрыве от веры, от традиций предков человек — это перекати-поле, он не мотивирован создавать большую многодетную семью. Либо она будет не той семьей, которую мы хотели бы получить. Вера, традиции, свой дом на своей земле, пассионарность людей, когда они хотят жить здесь и сейчас, и уверенность в нашем дне. Это мне кажется более важно, чем материальные инструменты. Хотя последние тоже, разумеется, очень важны», — отметил Шумков.

По словам губернатора, в регионе пять лет в образовательных учреждениях продвигают воспитательный курс. В нем детям объясняют, что мальчик — это будущий мужчина, глава непременно большой многодетной семьи, девочка — это мама, хранительница очага многодетной семьи. Совместно с епархией завучей и советников по воспитательной работе обучают преподаванию традиционных ценностей в школах. В муниципалитетах сносят бесхозные частные дома. От заброшенных строений освобождено порядка двух тысяч земельных участков. Планируется к сносу еще порядка четырех тысяч домов. Жители, желающие построить дом в сельской местности, смогут получить земельный участок по упрощенной схеме. На постройку дома предоставляется субсидия до 1 млн рублей.

