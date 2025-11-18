Скандальное увольнение в мэрии, суд над «танцовщицей»: главные новости Кургана за 18 ноября

В мэрии Юргамышского округа уволили чиновницу, ответственную за соцблок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Юргамышском муниципальном округе заместитель главы по социальным вопросам Жанна Кривоногова была уволена «по статье» — по п. 10 ст. 81 ТК РФ (нарушение трудовых обязанностей). Официально причиной стал «некачественный и неэффективный» надзор за соцблоком. Информация о ее уходе появилась в середине ноября, сегодня Кривоногова не вышла на работу. Глава округа Анатолий Чесноков подтвердил факт увольнения чиновницы по статье. О других событиях, произошедших в Курганской области — в подборке URA.RU.

В Кургане стартовал суд по делу о «танце на мемориале»

В Курганском областном суде начались слушания по ст. 354.1 ч. 3 УК РФ (осквернение символов воинской славы). Жительница города М.Д. обвиняется в том, что публично станцевала на мемориале погибшим в локальных конфликтах воинам. Подсудимая полностью признала вину. Судья Андрей Роот отложил процесс еще на неделю, а защита рассчитывает на мягкое наказание.

Конкурс на должность главы Звериноголовского округа

В Звериноголовском округе Курганской области объявлен конкурс на должность главы. Решение приняли депутаты Звериноголовской думы на внеочередном заседании 18 ноября. До 21 ноября будет сформирован состав конкурсной комиссии. Срок подачи документов от кандидатов на должность установлен с 24 ноября — по 4 декабря. Проведение конкурса назначено на 22 декабря, избрание главы — 23 декабря. Сейчас обязанности главы округа временно исполняет Надежда Швидкая. Многодетная мать известна в округе тем, что в короткий срок сделала головокружительную карьеру от костюмера до директора Культурно-оздоровительного центра.

Продолжение после рекламы

В налоговой службе Курганской области кадровые перемены

Заместитель руководителя УФНС по Курганской области Ольга Мячкова получила назначение на аналогичную должность у соседей — в Управлении ФНС по Свердловской области. Ее данные уже удалены из списка руководства курганского управления и появились на портале свердловской налоговой. Мячкова приступила к работе.

Экс-замдиректора Воинков уволился из АТИ Кургана

Бывший заместитель директора Административно-технической инспекции Кургана Алексей Воинков покинул госслужбу. С января 2025-го он трудился в АТИ, а летом был понижен до заведующего отделом оформления документов. По данным URA.RU, Воинков, вероятно, вернется в бизнес-сектор. В мэрии Кургана теперь остался один заместитель директора АТИ.

Две курганские школы получили «Знак качества» Рособрнадзора

Всероссийский проект Рособрнадзора отметил две школы региона. Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат получила знак за высокие образовательные результаты в числе 330 школ по России. РЖД Лицей № 5 имени Д.М. Карбышева в Кургане отмечен за «высокую культуру оценивания» (такие знаки получили 970 школ в стране). Учреждения получили право размещать на своих сайтах почетные знаки качества.

В Кургане благоустраивают сквер возле рынка