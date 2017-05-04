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04 мая 2017
Главные новости Москвы
14:06  04 мая 2017 0

Вечный президент Анголы требует 66 млн долларов с «дочки» «Газпрома»

Вечерний город. Ханты-Мансийск., газпром
"Газпром нефть" - первая российская компания, попавшаяся в Ангольский капканФото: Александр Елизаров © URA.RU

Президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, который правит страной уже 38 лет, начал антикоррупционное дело против местной госкомпании Sonangol и добрался до сербской структуры «Газпром нефти», от которой надеется получить 66 млн долларов.

Из годового отчета сербской нефтекомпании «НИС» («Нефтяная индустрия Сербии») стало известно, что правительство африканского государства обвиняет ее в неуплате налога с добытой нефти, сообщает Life.ru. В местном минфине сказали, что сербская компания попала под раздачу из-за совместной работы с государственным нефтегигантом Sonangol.

Ранее власти Анголы, удрученные уровнем коррупции в стране, пригласили международных аудиторов для расследования деятельности Sonangol. Специалисты пришли к выводу, что компания должна государству около 50 млрд долларов налогов. Плюс к этому стоимость их активов оказалась завышена, а ряд контрактов противоречит интересам страны. Стали копать дальше и обнаружили, что «Нефтяная индустрия Сербии», которая работает с Sonangol по соглашению о разделении продукции (СПР), могла утаить от налоговой службы порядка 66 млн долларов в период с 2002 по 2009.

НИС спешит опровергнуть эти обвинения, говоря о том, что власть неправильно рассчитала «распределяемую нефть» (profit oil) и говорит своим акционерам, что намерена обжаловать попытки Анголы принудительно взыскать с них долг.

Ангола имеет плохую репутацию среди нефтяников. «Газпром нефть» стала первой российской компанией, попавшейся в капкан Ангольской нефтяной политики. Так, «ЛУКОЙЛ» в 2006 году оставил ангольский проект нереализованным, а «Зарубежнефть» вышла из совместного проекта с Sonangol в 2010 году, объяснив отказ сотрудничать с ними низкой рентабельностью и политическими рисками.

Юрист Беркинс считает, что НИС вряд ли удастся оспорить претензии Анголы как в местном, так и в международном арбитраже. «Пока страна на моей памяти не исполнила ни одного подобного решения» — заключает юрист.

Семен Гринберг
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