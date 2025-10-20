Российские добровольцы разгромили подразделение ВСУ под Часов Яром
Уничтожена система управления БПЛА ВСУ севернее Часов Яра
Российские добровольцы из бригады «Север-V» Добровольческого корпуса, входящей в состав Южной группировки войск, уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часов Яром (Донецкая народная республика). Как сообщили в пресс-службе корпуса, удар был нанесен по пунктам управления разведывательными и ударными беспилотниками противника.
«В результате уничтожения противник лишился возможности вести воздушную разведку и применять ударные беспилотники, что позволило бойцам бригады занять запланированные позиции», — заявили в пресс-службе корпуса ТАСС. Целью операции стали позиции ВСУ, с которых осуществлялось управление воздушной разведкой и FPV-дронами. Украинские подразделения занимали протяженный участок фронта и мешали продвижению российских войск.
Разведка бригады «Север-V» заранее выявила и локализовала объекты противника благодаря работе наблюдательных групп и технических средств. Операция была проведена с применением высокоточного вооружения.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Ранее ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Полтавка в Запорожской области. За эту победу министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
