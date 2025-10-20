Не только борщ: 10 лучших способов заготовить свеклу на зиму

Свекла - это не только заправка для борща Фото: Создано в Midjourney

Для многих свекла — не более чем заправка для борща и винегрета. Но из этого овоща можно сделать массу заготовок на зиму — от пикантных салатов и нежных соусов до витаминных соков. URA.RU собрало 10 лучших рецептов, которые докажут, что из свеклы можно приготовить десятки вкусных блюд.

Польза свеклы: почему этот овощ должен быть на столе каждый день

Свекла — настоящий суперфуд, сохраняющий ценные свойства даже после обработки. Ее насыщенный цвет обусловлен пигментами-беталаинами, которые работают как мощные антиоксиданты: выводят токсины, замедляют старение и поддерживают здоровье печени.

Природные нитраты в составе улучшают кровообращение и насыщение тканей кислородом, что особенно важно в холодный сезон при упадке сил. Калий и магний укрепляют сердечно-сосудистую систему, а клетчатка нормализует пищеварение.

Зимой свекла становится надежным союзником иммунитета благодаря комплексу витаминов (С, В9, А) и минералов (цинк, селен). Она также улучшает кровоснабжение мозга, помогая сохранять концентрацию. Большинство полезных свойств свеклы сохраняются при консервации. Главное — минимальная термообработка и добавление кислоты для сохранения витаминов. Регулярное употребление свекольных заготовок поддерживает организм в холодный период, сочетая пользу с гастрономическим удовольствием.

Рецепты из свеклы на зиму

1. Салат из свеклы на зиму «Пальчики оближешь»

Чем хорош: получается нежным, с приятной сладковатой ноткой. Идеально идет как гарнир к картошке (хоть пюре, хоть запеченной), гречке или мясу. Главный плюс — закатал несколько баночек, и у тебя всегда под рукой готовый вкусный ужин, когда нет времени стоять у плиты.

Что нужно (на банки):

Свекла — 600 г (бери сочную, темную)

Морковка — 200 г

Перец болгарский — 1 шт.

Масло растительное — 150 мл

Сахар — 1,5 ст.л.

Соль — 1/3 ст.л. (примерно чуть меньше половины)

Чеснок сухой — 1 ч.л.

Уксус 9% — 2 ст.л.

Как готовить:

Морковку и свеклу чистим и трем на мелкой терке (удобно в комбайне). Перец режем мелкими кубиками. В кастрюлю сразу наливаем масло, выкладываем все овощи. Добавляем соль, сахар и чеснок. Тушим под крышкой 1 час на небольшом огне. В конце вливаем уксус, пробуем. Если надо, досаливаем или добавляем сахар. Горячий салат раскладываем по чистым банкам, закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом до полного остывания (примерно сутки).

Салат напоминает классическую овощную закуску к картошке или мясу Фото: URA.RU

2. Икра из свеклы с яблоками на зиму

Особенности блюда: яркая икра с насыщенным вкусом, где сладость свеклы гармонично сочетается с кислинкой яблок. Идеально дополняет картофельное пюре, гречку или может подаваться как самостоятельная закуска. Для лучшего баланса вкуса рекомендуются зеленые или желтые кислые яблоки.

Ингредиенты:

Свекла очищенная — 700 г

Яблоки кислые — 400 г

Морковь — 150 г

Масло растительное — 4 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 2 ч.л.

Уксусная эссенция 70% — 1 ч.л.

Перец черный горошком — 5 шт.

Приготовление:

Очищенные свеклу и морковь натирают на крупной терке. В казане или кастрюле с толстым дном разогревают масло, добавляют овощи, соль и сахар. Тушат 15-20 минут на среднем огне, при необходимости добавляя 100-150 мл воды. Яблоки без сердцевины нарезают кубиками, добавляют к мягким овощам и готовят еще 10-15 минут. В готовую икру вливают уксусную эссенцию, тщательно перемешивают. Массу раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают и укутывают до полного остывания.

Икра напоминает овощное пюре с легкой кислинкой Фото: URA.RU

3. Свекла с жареным луком на зиму

Универсальность заготовки: эта закуска совмещает несколько функций: служит готовой заправкой для борща, самостоятельным салатом к гарнирам или основой для бутербродов. Например, с малосольной селедкой на черном хлебе получается изысканная закуска. Количество сахара и уксуса можно регулировать по вкусу в зависимости от сладости свеклы и личных предпочтений.

Ингредиенты:

Свекла — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Масло растительное — 100 мл

Сахар — 60 г

Соль — 1 ч.л.

Уксус 70% — 0,5 ч.л.

Приготовление:

Свеклу отваривают до готовности, очищают и натирают на крупной терке. Лук нарезают кубиком и обжаривают в масле до мягкости. К луку добавляют свеклу, соль, сахар и уксус, при желании — перец. Смесь жарят 10 минут при постоянном помешивании. Горячий салат раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Насыщенная и пикантная закуска, с теплым карамельным вкусом лука, напоминает домашний гарнир к котлетам Фото: URA.RU

4. Соус из свеклы на зиму

В чем его особенность: этот соус — яркая альтернатива привычным томатным заготовкам. Нежный свекольный вкус с легкой сладостью и ароматом прованских трав отлично дополнит мясо, птицу или рыбу. Соус поражает насыщенным малиновым цветом и простотой приготовления. Главное — выбрать качественную, плотную свеклу без повреждений.

Понадобится:

Свекла — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Масло подсолнечное — 20 мл

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Крахмал — 1 ч. л. с горкой

Смесь прованских трав — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Свеклу отваривают до мягкости, очищают и нарезают. Лук и чеснок обжаривают на масле до легкой румяности. Овощи измельчают блендером до состояния однородного пюре. Массу переливают в кастрюлю с толстым дном, добавляют соль, сахар, травы и 150 мл воды. Варят 10–15 минут на медленном огне. Крахмал разводят в 80–100 мл холодной воды, вливают в соус и помешивают до загустения. В конце добавляют уксус, перемешивают и снимают с плиты. Горячий соус раскладывают по стерильным банкам и закатывают.

Соус напоминает соус к мясу вроде домашнего барбекю, но с овощной мягкостью Фото: URA.RU

5. Свекольно-морковный сок на зиму

Польза и особенности: натуральный овощной сок с гармоничным сочетанием вкусов моркови и свеклы. Идеальный витаминный напиток для холодного времени года. Сахар добавляется для смягчения овощных нот, но при желании можно обойтись без него. Сок сохраняет полезные свойства до года.

Потребуется:

Морковь — 700 г

Свекла — 800 г

Сахар — 100 г

Вода — 200 мл

Лимонная кислота — 5 г

Приготовление:

Очищенные овощи пропускают через соковыжималку. В кастрюле смешивают воду с сахаром, доводят до кипения. Вливают морковный сок, затем свекольный, добавляют лимонную кислоту. Нагревают почти до кипения, сразу снимая с огня. Горячий сок разливают по стерилизованным бутылкам, герметично укупоривают. Емкости переворачивают, укутывают и оставляют до полного остывания.

Сок напоминает витаминный фреш, который бодрит и очищает Фото: URA.RU

6. Салат из свеклы с чесноком на зиму

В чем фишка: этот салат — настоящая палочка-выручалочка. Не надо каждый раз варить свеклу — открыл баночку, и готово. Он сам по себе отличная закуска, но им еще и борщ заправлять удобно. Сделаете сейчас — всю зиму будете благодарить себя.

Что берем:

Свекла — 1 кг

Чеснок — 70 г (где-то 1-2 головки)

Помидор — 1 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 3 ст.л.

Соль — 2 ч.л. без верха

Сахар — 2 ст.л. без верха

Уксус (9%) — 2 ст.л. (если на зиму)

Как делать:

Свеклу чистим и трем на крупной терке. Лук режем полукольцами и обжариваем на 1 ст.л. масла до мягкости. Добавляем к луку свеклу, вливаем оставшееся масло. Жарим 7-10 минут, помешивая. Помидор натираем на терке (или мелко режем), перец — кубиками. Добавляем к свекле помидор и перец, тушим под крышкой 10 минут. Кладем чеснок (пропусти через пресс), соль, сахар. Если закатываете на зиму — обязательно уксус. Тушим еще 2-3 минуты. Раскладываем по стерильным банкам, закручиваем.

Салат из свеклы с чесноком на зиму — острый, ароматный и пряный Фото: URA.RU

7. Маринованная свекла с морковью на зиму

Особенности заготовки: удобная заготовка, где овощи нарезаны соломкой — идеальна для салатов, винегретов или быстрых гарниров. Чеснок и специи придают пикантность, но их можно регулировать по вкусу. Заготовка сохраняет цвет и хрусткость овощей, хранится до года в прохладном месте.

Ингредиенты:

Свекла — 800 г

Морковь — 200 г

Чеснок — 4 зубчика (по желанию)

Гвоздика — 12 шт.

Перец горошком — 12 шт.

Для маринада:

Вода — 1 л

Соль — 2 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Уксус 9% — 80 мл

Приготовление:

Очищенные свеклу и морковь натирают на терке для корейской моркови. Овощи смешивают и плотно укладывают в стерилизованные банки, добавляя чеснок и специи. Для маринада воду доводят до кипения с солью и сахаром, снимают с плиты и вливают уксус. Овощи заливают кипящим маринадом, банки сразу закатывают. Перевернутые банки укутывают одеялом до полного остывания.

Заготовка особенно хороша как основа для салатов — достаточно добавить лук и растительное масло. Сочетание сладости свеклы и кислинки маринада получается сбалансированным и ярким.

Маринованная свекла с морковью на зиму напоминает корейский салат, но мягче и нежнее Фото: URA.RU

8. Икра из свеклы и моркови

Почему стоит приготовить: эта икра — простой и экономичный способ заготовить овощи. Для приготовления требуется минимум ингредиентов, но важно учитывать, что во время варки массу нужно регулярно помешивать, чтобы не пригорела. Рецепт легко адаптировать под нужное количество — например, из половины порции получается две пол-литровые банки. Готовую икру можно сразу подавать к столу или закатывать на зиму.

Необходимые продукты:

Свекла — 2 кг

Морковь — 0,5 кг

Лук — 0,5 кг

Масло рафинированное — 50 мл

Уксус 9% — 6 ст.л.

Соль — 2 ст.л.

Сахар — 3 ст.л.

Способ приготовления:

Овощи тщательно моют, очищают и нарезают крупными кусками. Лук, морковь и свеклу измельчают с помощью блендера или мясорубки. Овощную массу перекладывают в кастрюлю с толстым дном, доводят до кипения. Варят на медленном огне 1 час, регулярно помешивая каждые 10-15 минут. Добавляют масло, соль, сахар и уксус, тщательно перемешивают и готовят еще 15 минут. Горячую икру раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают крышками. Банки переворачивают и укутывают до полного остывания.

Икра из свеклы и моркови — мягкая, сладковатая, с лёгкой карамельной ноткой, похожа на овощное пюре с обжаркой Фото: URA.RU

9. Свекольная икра из вареной свеклы на зиму

Польза и применение: универсальная заготовка, которая подойдет как для заправки борщей, так и в качестве самостоятельной овощной закуски. Икра отличается сбалансированным вкусом с гармоничным сочетанием сладковатых, пряных и кислых нот. Для надежного хранения рекомендуется держать заготовку в прохладном месте.

Ингредиенты (на банку 0,5 л):

Свекла крупная — 3 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Масло растительное — 50 мл

Вода — 50 мл

Уксус 6% — 3 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Сахар — 1 ч.л.

Овощная приправа — 0,25 ч.л.

Перец черный молотый — 3-4 щепотки

Приготовление:

Свеклу отваривают до мягкости (около 30-40 минут), охлаждают и очищают. Овощ натирают на крупной терке. Добавляют специи, масло, уксус и давленый чеснок, тщательно перемешивают. Свекольную массу перекладывают в кастрюлю, вливают воду и тушат 15-20 минут на среднем огне, периодически помешивая. При необходимости подливают еще воды. Горячую икру раскладывают по стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая. Банки сразу закатывают и оставляют остывать при комнатной температуре.

Икра бархатная и деликатная, со вкусом домашней консервации, напоминает старую советскую закуску «из детства» Фото: URA.RU

10. Икра из свеклы с чесноком на зиму

Чем хороша: минимальный набор продуктов и легкая технология делают этот рецепт идеальным для быстрой заготовки. Готовая икра может служить как самостоятельной овощной закуской, так и ароматной основой для борща или других супов.

Понадобится:

Свекла — 1 кг

Чеснок — 1 головка

Масло растительное — 3-4 ст.л.

Соль — 1 ст.л.

Уксусная кислота (70%) — 1 ст.л.

Приготовление:

Очищенную свеклу натирают на крупной терке. В казане или кастрюле с толстым дном разогревают масло, выкладывают свеклу. Тушат под крышкой 30-40 минут до мягкости, периодически помешивая. Добавляют измельченный чеснок и соль, готовят еще 5-7 минут. Снимают с огня, вливают уксусную кислоту и перемешивают. Горячую икру раскладывают по стерилизованным банкам и закатывают.

Икра - классическая закуска к картошке или мясу Фото: URA.RU

Топ- 7 секретов идеальных свекольных заготовок

1. Контроль кислотности. Используйте разные виды уксуса в зависимости от блюда. Яблочный уксус 6% подойдет для нежных салатов, а столовый 9% — для ярких маринадов. Добавляйте уксус в самом конце приготовления, снимая посуду с огня, чтобы сохранить его свойства.

2. Техника нарезки. Выбор нарезки определяет текстуру блюда. Мелкая соломка идеальна для салатов и икры, а крупная терка лучше подходит для самостоятельных закусок. Качество терки напрямую влияет на удобство работы и внешний вид заготовки.

3. Правильное тушение. Свекла раскрывает свой вкус при медленном томлении в посуде с толстым дном. Чугунный казан или тяжелая кастрюля обеспечат равномерное прогревание без подгорания. Обязательно перемешивайте массу деревянной лопаткой каждые 10-15 минут.

4. Работа с цветом. Чтобы сохранить яркий цвет свеклы, добавляйте немного лимонной кислоты (четверть чайной ложки на килограмм овощей). Кислая среда не только сохраняет цвет, но и выступает дополнительным консервантом.

5. Специи по времени. Твердые специи (гвоздику, перец горошком) закладывайте в начале приготовления, а сушеные травы и молотые специи — за 5-7 минут до готовности. Чеснок всегда добавляется в конце, чтобы сохранить аромат.

6. Проверка готовности. Готовая свекла должна легко разминаться между пальцами, но не превращаться в пюре. Для проверки проведите ложкой по дну кастрюли — если остается четкий след, который не сразу заполняется соком, масса готова.

7. Температурный шок. При закатке важно создать эффект бани. После закрутки банки нужно перевернуть и плотно укутать одеялом на 12-24 часа. Медленное остывание обеспечивает дополнительную пастеризацию и улучшает сохранность.

Главные ошибки

Игнорирование стерилизации. Банки и крышки должны быть безупречно чистыми.

Отклонение от рецепта. Не стоит самовольно уменьшать количество соли, сахара или уксуса — это может привести к брожению.

Не стоит самовольно уменьшать количество соли, сахара или уксуса — это может привести к брожению. Использование йодированной соли. Для заготовок лучше брать обычную каменную соль крупного помола.

Для заготовок лучше брать обычную каменную соль крупного помола. Недоваренная свекла. В некоторых рецептах свекла тушится до мягкости — если не довести ее до готовности, вкус будет сырым и травянистым.

Популярные вопросы и ответы о заготовке свеклы

Можно ли замораживать свеклу на зиму? Да, удобнее всего замораживать вареную свеклу, натертую на терке. Это готовая основа для борща или салата.

Почему свекольные заготовки иногда взрываются? Основная причина — недостаточная стерилизация банок или нарушение технологии (мало уксуса). Важно тщательно мыть и стерилизовать тару и четко следовать рецепту.

Как выбрать свеклу для заготовок? Идеально подходят некрупные, темно-бордовые корнеплоды без светлых колец. Они самые сладкие и сочные.