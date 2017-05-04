20:18 04 мая 2017 0

Загранпаспорт не поможет Навальному покинуть Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители уголовно-исполнительной инспекции заявили, что Алексей Навальный не имеет права покидать Россию, несмотря на ранее выданный загранпаспорт. Об этом сообщил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

«Позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где отмечается Навальный, и требовала, чтоб он не смел и думать выехать за рубеж. Очень настоятельно просила передать, что осужденным выезжать за границу запрещено законом», — написал адвокат на своей странице в Twitter.

Сам Навальный иронично отреагировал на требования властей. «Занятные новости от моего адвоката. То есть загранпаспорт дали, но выезжать запрещено. А зачем он мне тогда? Рыбу заворачивать?» — грустно заметил политик в своем микроблоге Twitter.

Навальный собирался пройти курс лечения в одной из зарубежных клиник после того, как неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой, вследствие чего оппозиционер получил химический ожог глаза.