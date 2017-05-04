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04 мая 2017
Главные новости Москвы
17:16  04 мая 2017 0

Навальному выдали загранпаспорт для лечения за границей

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Навальный уедет из РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционеру Алексею Навальному, у которого после нападения оказался сильно поврежден глаз, выдали загранпаспорт для того, чтобы он смог продолжить лечение в иностранных клиниках.

Сейчас Навальному оказывают помощь лучшие российские специалисты, но и они соглашаются с тем, что лечиться лучше за границей, где уровень помощи намного выше.

Выезд за границу Навальному ограничили несколько лет назад из-за уголовного дела по «Кировлесу».

«Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз», — написал оппозиционер в своем блоге, добавив, что последний замер показал у него 15% зрения на правом глазу.

Ранее «URA.RU» писало, что Навальный в конце апреля в результате нападения неизвестного, который плеснул ему в лицо зеленкой в Москве, получил сильный химический ожог глаза.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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