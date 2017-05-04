Пентагон назвал Россию стратегическим соперником США во всем мире

20:57 04 мая 2017 1

США признают военную мощь России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава командования спецопераций ВС США генерал Реймонд Томас заявил, что Россия снова стала стратегическим соперником США во всем мире. Эти слова прозвучали во время слушаний в комитете Сената США по военным вопросам.

Томас отметил, что Россия на данный момент является одной из пяти главных угроз для Соединенных Штатов, пишет «Газета.ру».

Также Томас в ответ на вопрос республиканца Джона Маккейна о том, как обстоят дела с количеством провокационных действий России в Восточной Европе, заявил, что агрессивные действия РФ носят постоянный характер, пишет агентство Nation News.