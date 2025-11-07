Военкор Котенок: ВС России завершили окружение Димитрова
На красноармейском направлении окружен город Димитров
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Российские подразделения завершили окружение города Димитрова (Мирноград) на красноармейском направлении, ведя активные бои в городских микрорайонах и на ближних подступах. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Кольцо замкнулось после того, как бойцы, наступающие со стороны Родинского и северо-восточной окраины Покровска (бывшего Красноармейска), вытеснили противника из укрепленного опорного пункта севернее кладбища. В настоящее время активные боевые действия ведутся непосредственно в городской черте — в микрорайонах Восточный, Западный и Молодежный, а также на северных подступах к Мирнограду. Параллельно идут бои за населенные пункты Лысовка и Сухой Яр, расположенные вблизи города», — написал военкор в своем telegram-канале.
Ранее утром 7 ноября Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Успеновка. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.
Ранее Минобороны РФ сообщало о расширении контроля российских подразделений в районе железнодорожного вокзала Красноармейска (Покровска) и о том, что группировка ВСУ в этом районе окружена. Также сообщалось о зачистке ряда населенных пунктов и значительных потерях противника в живой силе и технике.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
