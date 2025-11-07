Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Военкор Котенок: ВС России завершили окружение Димитрова

07 ноября 2025 в 22:55
На красноармейском направлении окружен город Димитров

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Российские подразделения завершили окружение города Димитрова (Мирноград) на красноармейском направлении, ведя активные бои в городских микрорайонах и на ближних подступах. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Кольцо замкнулось после того, как бойцы, наступающие со стороны Родинского и северо-восточной окраины Покровска (бывшего Красноармейска), вытеснили противника из укрепленного опорного пункта севернее кладбища. В настоящее время активные боевые действия ведутся непосредственно в городской черте — в микрорайонах Восточный, Западный и Молодежный, а также на северных подступах к Мирнограду. Параллельно идут бои за населенные пункты Лысовка и Сухой Яр, расположенные вблизи города», — написал военкор в своем telegram-канале

Ранее утром 7 ноября Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Успеновка. В ведомстве отметили, что наступательные действия российских подразделений продолжаются на ряде направлений.

Ранее Минобороны РФ сообщало о расширении контроля российских подразделений в районе железнодорожного вокзала Красноармейска (Покровска) и о том, что группировка ВСУ в этом районе окружена. Также сообщалось о зачистке ряда населенных пунктов и значительных потерях противника в живой силе и технике.

