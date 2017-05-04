Опубликовано видео подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

22:22 04 мая 2017 0

С места взрыва валил черный дым Фото: скрин с видео взрыва

Украинская редакция станции «Радио Свобода» выложила в Сеть видео подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской Народной Республике.

На записи видно, как машина едет по проселочной дороге по несогласованному маршруту возле села Пришиб недалеко от Луганска. Позже транспортное средство исчезает из кадра, изображение размывается и происходит взрыв, пишет Life.ru.

Инцидент произошел 23 апреля, когда в результате подрыва погиб гражданин США, также получили ранения граждане Германии и Чехии. Взрыв квалифицировали как теракт.

Видео: Life.ru