23:39 04 мая 2017 0

Столовая - одна, питание - разное Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пользователи соцсетей снова подняли тему по поводу раздельного питания школьников в учебных заведениях Екатеринбурга.

Пост о том, что школьников уральской столицы делят на богатых и бедных, появился в аккаунте писателя и продюсера Валерия Зеленогорского. Он пишет о том, что те, кто не может оплатить 500 рублей в месяц за питание, сидят отдельно, не получают яблоко и кушают котлету, которая весит на 50 граммов меньше.

«Сегодня, когда, слава Богу, страна не лежит в руинах, школьная власть не стесняется объяснять, что яблоко надо оплатить, и это нормально, — пишет Зеленогорский. — На днях областная команда „Урал“ проиграла „Локомотиву“ матч на Кубок России, я очень рад, чтобы они все провалились с этим футболом, если ребенку нужно отрезать кусок котлеты, чтобы кормить футболистов».

Ранее URA.RU уже писало о проблеме раздельного питания школьников, которых делят на группы в зависимости от уровня достатка. Выяснилось, что детей-льготников кормят намного хуже, чем тех, чье питание оплачивают родители. Тогда информацию донесли до уральского детского омбудсмена.