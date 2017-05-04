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04 мая 2017
Главные новости 
23:39  04 мая 2017 0

«Нужно отрезать кусок котлеты, чтобы кормить футболистов». В соцсетях обсуждают «столы для богатых и бедных» в школах Екатеринбурга

Меню столовой правительства области Курган, столовая, еда, общепит, раздача
Столовая - одна, питание - разноеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пользователи соцсетей снова подняли тему по поводу раздельного питания школьников в учебных заведениях Екатеринбурга.

Пост о том, что школьников уральской столицы делят на богатых и бедных, появился в аккаунте писателя и продюсера Валерия Зеленогорского. Он пишет о том, что те, кто не может оплатить 500 рублей в месяц за питание, сидят отдельно, не получают яблоко и кушают котлету, которая весит на 50 граммов меньше.

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«Сегодня, когда, слава Богу, страна не лежит в руинах, школьная власть не стесняется объяснять, что яблоко надо оплатить, и это нормально, — пишет Зеленогорский. — На днях областная команда „Урал“ проиграла „Локомотиву“ матч на Кубок России, я очень рад, чтобы они все провалились с этим футболом, если ребенку нужно отрезать кусок котлеты, чтобы кормить футболистов».

Ранее URA.RU уже писало о проблеме раздельного питания школьников, которых делят на группы в зависимости от уровня достатка. Выяснилось, что детей-льготников кормят намного хуже, чем тех, чье питание оплачивают родители. Тогда информацию донесли до уральского детского омбудсмена.

Лев Истомин
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