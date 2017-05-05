В России будут штрафовать за отказ обслуживать инвалидов‍, стариков и детей

07:27 05 мая 2017 0

За отказ в обслуживании инвалидов юрлица поплатятся кошельком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор предложил ввести административную ответственность за создание препятствий при покупке товаров, работ и услуг для инвалидов, детей и пенсионеров. Инициатива появилась благодаря скандалу с сестрой модели Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде, когда ребенка-аутиста с няней выгнали из кафе, отказавшись продать воду.

Соответствующее предложение указано в докладе Госсовета «О национальной системе защиты прав потребителей», который был представлен президенту Владимиру Путину в конце апреля, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что «за совершение таких действий публично — в присутствии третьих лиц, не являющихся родственниками или сопровождающими лицами», размер наказания должен быть повышенным.

Конкретные меры воздействия и размер штрафов пока не сформулированы, но эксперты над этим работают, уточняет информагентство Nation News.