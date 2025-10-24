Guardian: новые санкции ЕС приближают выгодную России сделку по Украине

Санкции могут навредить переговорной позиции Запада Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новые антироссийские санкции Евросоюза не приведут к завершению украинского конфликта, но могут создать условия для соглашения, выгодного прежде всего России. Об этом сообщает британская газета Guardian в материале, опубликованном 24 октября. Журналисты издания сделали такой вывод после анализа эффективности введенных ранее ограничительных мер и реакции на последние решения ЕС.

«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем ту, которую предпочел бы Запад», — говорится в статье британского издания.

Guardian отмечает, что многие инициативы стран Запада, включая военную помощь и ослабление ряда ограничений для Украины, не принесли желаемых результатов. В частности, поставки самолетов F-16 и разрешения на удары по российской территории не стали «волшебной палочкой» для Киева, а ожидаемого эффекта от этих мер достигнуто не было. Также в материале подчеркивается, что давление на Россию с помощью санкций имеет ограниченный потенциал, если не подкрепляется готовностью к компромиссу на переговорах.

Продолжение после рекламы