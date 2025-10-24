Guardian: новые санкции ЕС приближают выгодную России сделку по Украине
Санкции могут навредить переговорной позиции Запада
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Новые антироссийские санкции Евросоюза не приведут к завершению украинского конфликта, но могут создать условия для соглашения, выгодного прежде всего России. Об этом сообщает британская газета Guardian в материале, опубликованном 24 октября. Журналисты издания сделали такой вывод после анализа эффективности введенных ранее ограничительных мер и реакции на последние решения ЕС.
«Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем ту, которую предпочел бы Запад», — говорится в статье британского издания.
Guardian отмечает, что многие инициативы стран Запада, включая военную помощь и ослабление ряда ограничений для Украины, не принесли желаемых результатов. В частности, поставки самолетов F-16 и разрешения на удары по российской территории не стали «волшебной палочкой» для Киева, а ожидаемого эффекта от этих мер достигнуто не было. Также в материале подчеркивается, что давление на Россию с помощью санкций имеет ограниченный потенциал, если не подкрепляется готовностью к компромиссу на переговорах.
Совет ЕС уже одобрил 19-й по счету пакет санкций против России. Под новые ограничения подпали 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров, связанных с поставками российской нефти. В список попали компании, зарегистрированные не только в России, но и в Китае, Индии, Таиланде, Белоруссии, США и Великобритании. По данным Guardian, такие меры могут осложнить международную торговлю и логистику, но пока не видно признаков того, что они способны изменить ситуацию на поле боя или повлиять на стратегические решения Кремля.
