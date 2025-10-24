Юлия Финогенова: пенсионерам надо подать заявление на меры поддержки
Пенсионерам следует вовремя подавать заявления на льготы
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Пенсионеры могут остаться без ряда льгот, если своевременно не подадут заявление на их получение. Чтобы воспользоваться правом на налоговые послабления или субсидии, необходимо соблюсти определенные сроки подачи документов. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
«Для того, чтобы набор социальных услуг оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 рублей в месяц), необходимо подать соответствующее заявление», — отметила Финогенова, передает агентство «Прайм». Она напомнила, что социальные услуги федеральным льготникам включают в себя возможность приобретения лекарств, бесплатный проезд к месту лечения и санаторно-курортное обслуживание.
Кроме того, пенсионеры могут получить освобождение от налога на имущество по одному из объектов недвижимости. Для этого им необходимо до 1 ноября 2025 года направить в Федеральную налоговую службу заявление с указанием желаемого объекта освобождения. В числе поддерживающих мер — право граждан старше 70 лет оформить субсидию на возмещение расходов по уплате взноса на капремонт.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.