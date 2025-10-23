Военный самолет США рухнул в Оклахоме
В самолете было два человека
Самолет Военно-воздушных сил США OA-1K Skyraider II потерпел крушение во второй половине дня 22 октября в штате Оклахома, сообщила Национальная гвардия Оклахомы в своем официальном аккаунте в X (бывший Twitter). На борту находились два человека — гражданский подрядчик и военнослужащий ВВС США. Информация о состоянии экипажа уточняется.
Причины инцидента пока неизвестны. Расследование обстоятельств происшествия проводят военные специалисты. «Самолет Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня… на борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — сообщили в национальной гвардии штата.
По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет в районе авиабазы ВВС в Оклахоме перед крушением. Спасательные службы и подразделения военной полиции прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки и продолжают работу на месте аварии. Сведения о пострадавших пока не разглашаются.
