Режиссер Михалков: каждый мужчина в России должен пройти армию

По мнению Михалкова, армия - школа жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый российский мужчина должен пройти службу в армии. Такое мнение выразил народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его словам, армия для России не только инструмент защиты, но и важная часть национальной культуры. Об этом режиссер заявил на Международном студенческом фестивале ВГИК.

«Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию. Это колоссальная школа. Понимаете, армия для России была не средством нападения или защиты, это был образ жизни», — отметил Михалков, обращаясь к участникам фестиваля.

Он напомнил, что в истории России принадлежность к определенному полку или военной категории воспринималась как естественная часть взросления и воспитания. Режиссер рассказал, что настоял на военной службе для своего сына — тот провел три года в морской пограничной службе. Михалков привел пример письма сына из армии, в котором тот отметил, что простые вещи, вроде шерстяных носков, оказываются важнее, чем материальные приобретения.

Продолжение после рекламы

В рамках выступления Михалков также поделился советом своей матери. Она учила не сравнивать свою жизнь с теми, кто живет лучше, а ориентироваться на тех, чья судьба сложнее. По мнению режиссера, подобный взгляд помогает избежать многих жизненных трудностей.