Режиссер Михалков: каждый мужчина в России должен пройти армию
По мнению Михалкова, армия - школа жизни
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Каждый российский мужчина должен пройти службу в армии. Такое мнение выразил народный артист России, режиссер Никита Михалков. По его словам, армия для России не только инструмент защиты, но и важная часть национальной культуры. Об этом режиссер заявил на Международном студенческом фестивале ВГИК.
«Я считаю, что любой мужчина, который живет в нашей стране, должен пройти армию. Это колоссальная школа. Понимаете, армия для России была не средством нападения или защиты, это был образ жизни», — отметил Михалков, обращаясь к участникам фестиваля.
Он напомнил, что в истории России принадлежность к определенному полку или военной категории воспринималась как естественная часть взросления и воспитания. Режиссер рассказал, что настоял на военной службе для своего сына — тот провел три года в морской пограничной службе. Михалков привел пример письма сына из армии, в котором тот отметил, что простые вещи, вроде шерстяных носков, оказываются важнее, чем материальные приобретения.
В рамках выступления Михалков также поделился советом своей матери. Она учила не сравнивать свою жизнь с теми, кто живет лучше, а ориентироваться на тех, чья судьба сложнее. По мнению режиссера, подобный взгляд помогает избежать многих жизненных трудностей.
Тема службы в армии и ее важности для формирования личности и карьеры поднималась и ранее. Так, недавно назначенный заместитель начальника управления Росгвардии по военно-политической работе в Челябинской области Евгений Осипов отмечал, что армейская служба стала ключевым этапом его жизни и определила профессиональный путь. По его словам, армия не только дисциплинирует, но и открывает новые перспективы для молодежи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.