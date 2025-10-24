ЕС не смог согласовать использование активов России на нужды Киева
ЕС отложил до декабря вопрос по активам РФ
Страны Евросоюза на саммите 24 октября не смогли достичь единого решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом говорится в письменных выводах встречи, опубликованных по итогам заседания Европейского совета. Согласно официальному документу, лидеры ЕС предложили Европейской комиссии как можно скорее выработать новые подходы к финансовой помощи Киеву с учетом его текущих потребностей, а также продолжить обсуждение этого вопроса на следующем саммите в декабре.
«В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до окончания конфликта и возмещения ущерба Украине», — подчеркивается в заключительном документе встречи. Кроме того, Европейский совет поручил Еврокомиссии и Совету ЕС найти варианты финансовой поддержки, максимально учитывающие текущие нужды Украины и соблюдение норм европейского и международного права.
В ходе пресс-брифинга глава Евросовета Антониу Кошта пояснил, что рассчитывает на выработку решения к декабрю. По его словам, Европейской комиссии поручено урегулировать оставшиеся технические вопросы, связанные с возможной конфискацией средств. Кошта подчеркнул, что сам факт изъятия российских активов соответствует действующему европейскому законодательству и международным юридическим обязательствам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о намерении выработать дополнительные варианты использования замороженных российских активов для нужд Украины и представить их на рассмотрение стран ЕС в ближайшее время.
