ЕС не смог согласовать использование активов России на нужды Киева

Страны Евросоюза на саммите 24 октября не смогли достичь единого решения по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом говорится в письменных выводах встречи, опубликованных по итогам заседания Европейского совета. Согласно официальному документу, лидеры ЕС предложили Европейской комиссии как можно скорее выработать новые подходы к финансовой помощи Киеву с учетом его текущих потребностей, а также продолжить обсуждение этого вопроса на следующем саммите в декабре.

«В соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными до окончания конфликта и возмещения ущерба Украине», — подчеркивается в заключительном документе встречи. Кроме того, Европейский совет поручил Еврокомиссии и Совету ЕС найти варианты финансовой поддержки, максимально учитывающие текущие нужды Украины и соблюдение норм европейского и международного права.