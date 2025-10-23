Суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи»

Блиновская по суду восстановила права на доли в ООО «Сады Адыгеи» Фото: Илья Московец © URA.RU

Арбитражный суд Москвы восстановил право собственности блогера Елены Блиновской на 100% долей в компании ООО «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 миллиона рублей. Таким образом суд признал недействительными ранее оформленные сделки, приведшие к отчуждению части долей. Об этом говорится в материалах дела.

«Судом применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права собственности Елены Блиновской на 100% долей в ООО „Сады Адыгеи“, номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, действительной стоимостью более 21 миллиона рублей. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ», — говорится в судебных материалах, на которые ссылается РИА Новости.

Ранее суд признал недействительными действия по уменьшению доли Натальи Блиновской, жены брата блогера, в обществе со 100% до 50% путем увеличения уставного капитала и введения в состав участников Людмилы Цулаевой. Также недействительной была признана сделка по выходу Натальи Блиновской из состава участников компании.

