ВСМ Москва-Петербург подключат к спутниковому интернету

Запуск проекта планируется к 2028 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет обеспечена спутниковым интернетом на всем протяжении маршрута. Разработка оборудования и инфраструктуры уже идет — соответствующее соглашение о сотрудничестве между РЖД и российским провайдером подписано. Информацию об этом подтвердили в Минцифры РФ,

«Благодаря этому быстрый и стабильный интернет будет доступен на всей территории страны, в том числе в удаленных населенных пунктах и на транспорте, включая железнодорожный», — приводит слова Минцифры издание «Ведомости». Также отмечается, что спутниковая связь нового поколения должна обеспечить непрерывный доступ к цифровым услугам для пассажиров и позволить развитию интеллектуальных транспортных систем.

Как отметили в «Бюро 1440», их спутниковая система «Рассвет», которую на рынке называют российским аналогом Starlink, уже вышла на этап практической реализации. К настоящему времени на орбите работают шесть экспериментальных космических аппаратов. Первый массовый запуск серийных спутников намечен на конец текущего года, а к середине 2026 года группировка пополнится еще двумя партиями, после чего основная инфраструктура будет сформирована к 2027-му. Технология позволит использовать оборудование не только на высокоскоростных поездах, но и на обычных составах.

Продолжение после рекламы