Бессараб: шестидневная рабочая неделя в октябре не повлияет на зарплаты

Шестидневная рабочая неделя в конце октября — начале ноября 2025 года не повлияет на размер заработной платы большинства россиян. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). По данным парламентария, изменения будут актуальны только для сотрудников со сдельной и сдельно-повременной системой оплаты.

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», — отметила депутат, ее слова приводит агентство ТАСС. Она уточнила, что при окладной форме оплаты труда рабочие часы стоят по-разному в зависимости от длины месяца, а зарплата распределяется равномерно.

Депутат также обратила внимание, что для сотрудников на сдельной и сдельно-повременной системах оплаты оплата зависит от объема продукции, произведенной за дополнительный рабочий день. Чем больше таких работников произведут продукции в шестидневную рабочую неделю, тем выше будет их заработная плата в этот период. В 2025 году октябрь станет одним из самых длинных по количеству рабочих дней за последние годы — 23 дня. Дополнительные рабочие дни выпадают на конец октября и начало ноября из-за переноса выходных к празднику Дня народного единства.

