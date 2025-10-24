Рябков: перезапуск комиссии России и США по ДСНВ не просматривается

В США идеей по ДСНВ заинтересовались, но пока без конкретных планов на будущее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Двусторонняя консультативная комиссия России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пока не планирует возобновлять работу. Об этом 23 октября сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, на сегодняшний день перспектива перезапуска переговорного механизма по стратегическим вооружениям отсутствует.

«Пока не просматривается», — заявил Рябков в беседе с газетой «Известия», отвечая на вопрос о возможном восстановлении двусторонней комиссии по ДСНВ. Он подчеркнул, что переговоры о будущем договора остаются на паузе, несмотря на подходящий срок завершения его действия.

Ранее Рябков отмечал, что отсутствие компромисса по инициативе России создает дополнительные риски для глобальной безопасности и может привести к росту ядерной угрозы. В сентябре власти РФ официально предложили американской стороне в течение года после истечения ДСНВ временно соблюдать существующие ограничения по числу боезарядов и средств их доставки.

