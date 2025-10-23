Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Россиян ждет шестидневка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России первая неделя ноября 2025 года будет короткой. С 5 по 7 ноября граждан ожидает всего три рабочих дня. Изменения связаны с особенностями переноса праздничных дней в этом году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«На следующей неделе у нас будет шестидневная рабочая неделя, суббота будет рабочим днем. Зато мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя у нас будет короткая — это среда, четверг, пятница», — сообщил парламентарий, передает РИА Новости.