Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневка
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В России первая неделя ноября 2025 года будет короткой. С 5 по 7 ноября граждан ожидает всего три рабочих дня. Изменения связаны с особенностями переноса праздничных дней в этом году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«На следующей неделе у нас будет шестидневная рабочая неделя, суббота будет рабочим днем. Зато мы будем отдыхать в воскресенье, понедельник и вторник. Таким образом, следующая рабочая неделя у нас будет короткая — это среда, четверг, пятница», — сообщил парламентарий, передает РИА Новости.
По словам Ярослава Нилова, следующая неделя — с 27 октября по 2 ноября — станет шестидневной. Россияне будут трудитьсяв субботу, чтобы затем получить три выходных подряд, включая День народного единства 4 ноября. Подобное решение принято с учетом положений Трудового кодекса РФ для равномерного распределения рабочих и нерабочих праздничных дней.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.