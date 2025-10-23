В России рассмотрят проект о прогрессивной шкале доплат пенсионерам

Пенсионерам могут начать платить больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести в парламент законопроект о прогрессивной шкале доплат к пенсиям для граждан старше 70 лет. Соответствующий документ поступит в Госдуму в пятницу, 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В Федеральный закон „О страховых пенсиях“ вносятся изменения, устанавливающие для лиц, достигших возраста 70 лет или являющихся инвалидами I группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100 процентов; для граждан, достигших 80 лет, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности на 200 процентов; а для граждан, достигших 90 лет, аналогичное повышение на 300 процентов», — сказано в тексте законопроекта, который имеется в распоряжении РИА Новости

По словам лидера партии Сергея Миронова, на сегодняшний день базовая фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. «Наша партия предлагает на ее основе ввести прогрессивную шкалу выплаты к пенсии всем гражданам пенсионного возраста: с 70 лет — на 100%, с 80 лет — на 200%, с 90 лет — на 300%», — приводит слова политика агентство. Лидер партии добавил, что увеличенные выплаты предлагается назначать не только получателям страховой пенсии по старости — на них смогут рассчитывать и пенсионеры по инвалидности, а также лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца.

Продолжение после рекламы