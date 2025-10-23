Военкор Коц предложил преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне

«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта — это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы. [Президент] Владимир Владимирович [Путин] тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — отметил Коц в эфире. Он добавил, что любые уступки могут привести лишь к дальнейшей эскалации, а основной ущерб во время возможного конфликта понесет Украина.