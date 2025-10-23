Военкор Коц предложил преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне
Военкор Александр Коц считает, что ядерной борьбы можно избежать, становясь сильнее
Российский военный корреспондент Александр Коц заявил о необходимости преподнести Западу неожиданный сигнал на ядерном полигоне для предотвращения крупного военного конфликта. По словам журналиста, демонстрация силы является единственным эффективным инструментом сдерживания.
«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта — это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы. [Президент] Владимир Владимирович [Путин] тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — отметил Коц в эфире. Он добавил, что любые уступки могут привести лишь к дальнейшей эскалации, а основной ущерб во время возможного конфликта понесет Украина.
Каждое последующее предложение, поступающее Киеву, будет только жестче, если противостояние продолжится. Коц связал свои заявления с проведением накануне в России масштабных учений стратегических ядерных сил, в ходе которых состоялись пуски межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» и ракеты с подводных лодок «Синева».
