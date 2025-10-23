Буцкая: максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей

Размер выплаты увеличится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в 2026 году увеличится до 955 тысяч рублей. Об этом 23 октября сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, ссылаясь на параметры нового федерального бюджета.

По словам депутата, указанная сумма заложена в проекте бюджета на ближайшие годы. «Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», — привела Буцкая точные цифры в комментарии РИА Новости.

Также Госдума России в первом чтении поддержала сразу два законопроекта: о федеральном бюджете РФ на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, а также о бюджете Социального фонда России (Соцфонда) на аналогичный период. Оба документа были внесены правительством для рассмотрения. Второе чтение законопроектов запланировано на 18 ноября.

Продолжение после рекламы