Замгубернатора Вологодской области Алексеев встретит Новый год в СИЗО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взятке в 100 миллионов рублей, Новый год встретит в СИЗО. Басманный суд Москвы продлил срок его ареста до 25 января. Об этом сообщается в материалах суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Алексееву срока ареста до 25 января 2026 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Ходатайство защиты о домашнем аресте суд отклонил.
Адвокат ссылалась на заслуги своего подзащитного. Она также указала на его активную гражданскую позицию. Кроме того, ему необходимо ухаживать за больным отцом.
Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах, по данным следствия, требовали взятку 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Чиновники обещали за вознаграждение решить вопрос о восстановлении для нее аренды лесного участка, договор по которой был прекращен региональным министерством в одностороннем порядке. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля. Фигуранты могут оказаться за решеткой на срок до 15 лет.
Ранее в России уже возбуждались громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников. В частности, бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов был арестован по подозрению в хищении гуманитарной помощи для участников спецоперации.
