Замгубернатора Вологодской области Алексеев встретит Новый год в СИЗО

Замгубернатора Вологодской области проведет новогодние праздники под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взятке в 100 миллионов рублей, Новый год встретит в СИЗО. Басманный суд Москвы продлил срок его ареста до 25 января. Об этом сообщается в материалах суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Алексееву срока ареста до 25 января 2026 года», — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Ходатайство защиты о домашнем аресте суд отклонил.

Адвокат ссылалась на заслуги своего подзащитного. Она также указала на его активную гражданскую позицию. Кроме того, ему необходимо ухаживать за больным отцом.

Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах, по данным следствия, требовали взятку 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Чиновники обещали за вознаграждение решить вопрос о восстановлении для нее аренды лесного участка, договор по которой был прекращен региональным министерством в одностороннем порядке. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.

Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля. Фигуранты могут оказаться за решеткой на срок до 15 лет.