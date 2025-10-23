Россияне смогут обменять водительские права в течение трех лет

Нововведение заработает с начала 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 января 2026 года в России прекратится временная мера автоматического продления срока действия водительских прав, введенная в разгар пандемии. Однако для тех, у кого сроки истекают с 1 февраля 2022 по 31 декабря 2025 года, документы останутся действительными еще три года с момента окончания их срока. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — заявил парламентарий. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что владельцам удостоверений, попадающим в указанный период, не нужно в срочном порядке менять документы: «Права автоматически считаются действительными еще три года сверх указанной даты, этого времени достаточно, чтобы планово их заменить».

Федяев напомнил, что правительство изначально рассматривало автоматическое продление водительских удостоверений как временное решение. Позже, в 2022 году, МВД России совместно с Минэкономразвития предложили продолжить продление исключительно до стабилизации ситуации.

