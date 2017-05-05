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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
08:23  05 мая 2017 0

Кудрин предложил сократить число пенсионеров, чтобы не уменьшать пенсии

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, кудрин алексей
Подчиненные Алексея Кудрина придумали, как экономить на пенсиях россиянФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента РФ Владимира Путина стратегию-2035, подразумевающая создание устойчивой пенсионной системы, которая обеспечивала бы общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров.

Как указывается в материалах ЦСР, за 2014—2016 годы средняя пенсия сократилась на 7% в реальном выражении, составив 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты, приводит материалы стратегии газета «Ведомости». Эксперты во главе с Кудриным предлагают создать устойчивую пенсионную систему за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 года. По их расчетам, в результате повышения пенсионного возраста численность пенсионеров сократится на 9% — на 3,87 млн человек до 38,52 млн.

Также эксперты предлагают ужесточить условия для получения пенсии. Трудовой стаж для начисления страховой части пенсии предлагается повысить с нынешних 15 до 20 лет. Минимальное число баллов для получения пенсии также должно вырасти до 30-ти, а после 2025 года — до 52-х баллов. Эксперты ЦСР предлагают начислять социальную пенсию для тех, кто не заработал на страховую, только при достижении возраста 68 лет. Отметим, что в данный момент на социальную пенсию претендуют женщины в возрасте 60 лет и мужчины в 65 лет.

Назначения досрочных пенсий для учителей и врачей также ужесточится. Им будет необходимо отработать в профессии не менее 35 лет.

Эксперты ЦСР считают, что реализация этих мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 году и до 2,33 к 2035 году. Вместе с тем трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится до 0,9% (2024 г.) и 2% (2035 г.) ВВП. Авторы стратегии обещают, что соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%. То есть фактически стратегия направлена на то, чтобы сохранить размер пенсий, а не повысить ее.

Как отметили в ЦСР, предложения должен утвердить президент РФ, но материалы с разработками ему пока не переданы.

Нина Калинина
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