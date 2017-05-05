09:57 05 мая 2017 0

Для дорогого французского шампанского в России могут сделать исключение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минспорт предлагает облегчить ввоз шампанского в Россию в 2017—2018 годах. Для этого, по мнению ведомства, нужно освободить от получения лицензий, сертификации, регистрации в ЕГАИС и маркировки игристые вина, ввозимые для мероприятий Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

В частности, речь идет о шампанском французского винодельческого дома Taittinger, которое с 2014 года является спонсором чемпионата мира по футболу. Официальный дистрибьютор планирует привезти в Россию на ЧМ 2018 года и Кубок конфедераций 2017 года более 100 тысяч бутылок, сообщает РБК.

Минспорт разместил соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов. Публичное обсуждение документа состоится 19 мая 20127 года.

В Минспорте отмечают, что чемпионат мира по футболу 2018 года и Кубок конфедераций 2017 года предусматривают не только спортивные соревнования, но и «иные официальные торжественные мероприятия». Под эти мероприятия FIFA заключает спонсорские контракты, в том числе и с производителями алкоголя.

Цена за одну бутылку Taittinger в российских интернет-магазинах начинается от 5 тысяч рублей. Официальный дистрибьютор игристого вина в Россию, председатель совета директоров MBG Ирина Фомина сообщила РБК, что считает предложения Минспорта «абсолютно справедливыми», поскольку беспошлинный ввоз шампанского осуществляется во всех странах, где происходят мероприятия FIFA.

Наша страна, согласно условиям проведения турниров, ввела льготы на ввоз необходимых для проведения КК-2017 и ЧМ-2018 товаров, напоминает «Утро.ру». Тем самым они освобождены от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. Только вот на алкогольную продукцию эти льготы не действуют и исключений из закона нет.