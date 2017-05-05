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05 мая 2017
11:11  05 мая 2017 0

В региональные больницы поступили лекарства со стеклами и грязью в ампулах

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, лекарство, ампула
В ампулах из Белоруссии оказалось стекло и грязь, партии обещают изъятьФото: Александр Елизаров © URA.RU

Белорусские производители поставили в больницы трех российских регионов лекарственные препараты, в которых Росздравнадзор обнаружил битое стекло и механические частицы. По предписанию ведомства все подозрительные партии должны быть изъяты.

В Калининградскую областную детскую клиническую больницу поступил антибиотик гентамицин, в котором обнаружились механические частицы, видимые на свету. В больнице Мордовии Росздравнадзор обнаружил в препарате кофеин, который ставят уколами для повышения умственной и физической деятельности, осколки стекла, пишет портал Life.ru. Стекло было обнаружено и в ампулах пентоксифиллина, который используют для улучшения кровообращения и при инфекциях головного мозга, этот препарат поступил в одну из крупнейших клиник Вологодской области

Во всех перечисленных случаях лекарства произвели белорусские заводы — РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». На Борисовском заводе оправдались, что это единичный случай, и вину переложили на человеческий фактор.

«Это мог быть единичный случай некачественной отбраковки конкретным сотрудником. Может, ему там плохо было на стадии первичного просмотра, а на вторичном и третьем контроле не попалась эта одна ампула», — сообщил директор по качеству Татьяна Батуро. По ее словам, в ходе производственного процесса одна из ампул могла разбиться, ее убрали, однако частицы стекла попали в соседние емкости.

Эксперты рассказывают, что и в препаратах российского производства тоже находили «кристаллические включения» и стекло. Но «лишние» вещества в виде пыли грязи, иных материалов оказывались в лекарствах для наружного применения. Один из собеседников агенства считает, что причина в том, что производители экономят, в том числе и на станках. Попадание инородных частиц в лекарства может быть и из-за износа оборудования.

Нина Калинина
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