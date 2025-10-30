Посол РФ в США ответил на вбросы о сотнях тысяч похищенных детей на СВО

Дарчиев охарактеризовал инициативу сенаторов как «явную провокацию» Фото: Илья Московец © URA.RU

Западные СМИ распространяют недостоверную информацию о сотнях тысяч «похищенных» во время СВО детей. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Фигурирующие в западных СМИ ссылки на заявления Киева о десятках и даже сотнях тысяч „похищенных“ носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России», — говорится в распространенном посольством России в США заявлении главы диппредставительства. Основанием для нового витка обсуждений стали планы американских сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Брайана Шаца провести слушания по этому вопросу с представителями посольства Украины. Кроме того, они предложили вызвать для дачи показаний главу российского диппредставительства в Вашингтоне.

Дарчиев охарактеризовал инициативу сенаторов как «явную провокацию». По его словам, данная кампания организована «по заказу киевского режима», чтобы отвлечь внимание от действий ВСУ против мирного населения, в том числе стариков, женщин и несовершеннолетних.

