Посол РФ в США ответил на вбросы о сотнях тысяч похищенных детей на СВО
Дарчиев охарактеризовал инициативу сенаторов как «явную провокацию»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Западные СМИ распространяют недостоверную информацию о сотнях тысяч «похищенных» во время СВО детей. Об этом сообщил посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Фигурирующие в западных СМИ ссылки на заявления Киева о десятках и даже сотнях тысяч „похищенных“ носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России», — говорится в распространенном посольством России в США заявлении главы диппредставительства. Основанием для нового витка обсуждений стали планы американских сенаторов Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Брайана Шаца провести слушания по этому вопросу с представителями посольства Украины. Кроме того, они предложили вызвать для дачи показаний главу российского диппредставительства в Вашингтоне.
Дарчиев охарактеризовал инициативу сенаторов как «явную провокацию». По его словам, данная кампания организована «по заказу киевского режима», чтобы отвлечь внимание от действий ВСУ против мирного населения, в том числе стариков, женщин и несовершеннолетних.
На сайте «Миротворец» (ресурс признаны экстремистским и заблокирован) ранее появились сведения о внесении в базу данных еще 25 детей в возрасте от двух до трех лет. В число несовершеннолетних, включенных в список, входят граждане России, Украины, Казахстана и Таджикистана.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
- Ну дык30 октября 2025 11:26А для чего тогда нужен посол страны, если не для пресечения клеветы, кто может запретить послу оболганой страны обратиться в суд и привлечь к ответственности клеветников, да хоть того же террориста Грэма?