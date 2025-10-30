Губернатор Московской области предложил способ борьбы с засорами

Обозначения помогут людям правильно утилизировать отходы, заявил, Воробьев Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил министру промышленности Антону Алиханову идею по введению обозначений влажной туалетной бумаги и влажных салфеток для борьбы с засорами в домах. Это следует из копии обращения.

«Инициатива должна повысить уровень информирования граждан о правильных способах утилизации указанных отходов, снизить число засоров, улучшить экологическую обстановку, а также сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры», — указано в обращении. Его приводит газета «Коммерсант».

Помимо этого, в письме присутствует информация об объеме мусора в локальных очистных сооружениях в регионе. Согласно информации, за сутки собирается около 20 тонн мусора, из которых наибольшую долю (80%) составляют средства личной гигиены и пищевые отходы.

