Число кредитов на автомобили в России обрушилось вдвое

Объем выданных автокредитов в России за девять месяцев 2025 года сократился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредитных организаций, сотрудничающих с бюро.

«Падение выдачи автокредитов в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Всего банки предоставили гражданам автокредиты на сумму 1,034 трлн рублей против 1,8 трлн рублей год назад. Это связано с введением макропруденциальных лимитов в части автокредитов, которые запрашивают россияне с большими налогами.