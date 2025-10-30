Число кредитов на автомобили в России обрушилось вдвое
В России стали меньше выдавать автокредиты
Фото: Илья Московец © URA.RU
Объем выданных автокредитов в России за девять месяцев 2025 года сократился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредитных организаций, сотрудничающих с бюро.
«Падение выдачи автокредитов в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Всего банки предоставили гражданам автокредиты на сумму 1,034 трлн рублей против 1,8 трлн рублей год назад. Это связано с введением макропруденциальных лимитов в части автокредитов, которые запрашивают россияне с большими налогами.
Согласно информации НБКИ, лидерами по суммарному объему новых автокредитов оказались Москва (93,4 млрд рублей), Московская область (83,7 млрд рублей) и Санкт-Петербург (57,2 млрд рублей). В тройку регионов с наиболее активным автокредитованием вошли республика Татарстан и Краснодарский край — 51,3 млрд рублей и 50,7 млрд рублей соответственно. Однако в этих субъектах отмечается существенное сокращение объемов — так, в Московской области и Москве снижение составило более 48%, в Санкт-Петербурге — 46,8%. В Челябинской и Ростовской областях зафиксировано аналогичное падение — на 46,2% в каждом регионе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.