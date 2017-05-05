15:11 05 мая 2017 59

Предложение Алексея Кудрина сократить число пенсионеров эксперты назвали опасным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предложение Алексея Кудрина сократить число пенсионеров в стране рискует заметно повысить социальную напряженность в стране. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, люди в течение жизни самостоятельно зарабатывают себе на достойную пенсию.

Ранее Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента Владимира Путина Стратегию-2035, подразумевающую создание устойчивой пенсионной системы. В документе содержатся предложения по ужесточению условий для получения пенсии. В частности, трудовой стаж для начисления страховой части пенсии предлагается повысить с нынешних 15 до 20 лет. Кроме того, эксперты ЦСР предлагают начислять социальную пенсию для тех, кто не заработал на страховую, только при достижении возраста 68 лет.

Назначение досрочных пенсий для учителей и врачей также ужесточится. Им будет необходимо отработать по профессии не менее 35 лет.

Алексей Кудрин нашел рецепт для сокращения числа пенсионеров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил «URA.RU», что логика, в рамках которой действует Алексей Кудрин, понятна.

«Главный тезис заключается в том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. То есть пожилым людям, по сути, предложили выкручиваться самим. Однако человек просто не поймет: он в течение всей жизни сам финансировал свою будущую пенсию, поэтому его в принципе не должно волновать, сколько в стране пенсионеров. Себе пенсию он заработал. Поэтому законный вопрос — а где деньги, господа?» — пояснил Журавлев.

Он также отметил, что таким образом государство может ощутимо снизить нагрузку на бюджет, но повысить социальную напряженность в обществе. «Это не самое разумное решение — ведь именно пенсионеры являются базовой основой любой политической системы», — заключил эксперт.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев резко раскритиковал предложение ЦСР.

«Чтобы действительно сократить число пенсионеров в стране, необходимо не просто поднять пенсионный возраст, а резко поднять. Тогда многие просто не будут доживать до момента выхода на пенсию, что хорошо для бюджета страны. Но это ненормальный путь», — сказал он в разговоре с «URA.RU».

По словам экономиста, в условиях, когда реальные доходы населения падают, а пенсии недостаточно индексируются, идти путем Кудрина «категорические неправильно». «Государству надо увеличивать доходы, а не сокращать расходы, экономя даже на пенсионерах», — добавил Николаев.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил «URA.RU», что Кудрин и возглавляемый им Центр стратегических разработок с упорством, достойным лучшего применения, продолжают лоббировать идею повышения пенсионного возраста.

«Понятно, что в основе этого предложения лежат экономические причины. Но если раньше Кудрин хоть как-то пытался их завуалировать, например, ссылаясь на то, что граждане предпенсионного возраста будут продолжать работать и якобы получать значительно больший доход, чем пенсия, то теперь он открыто говорит о том, что цель этой реформы — сокращение численности пенсионеров почти на 4 млн. человек», — сказал эксперт.

По его мнению, реализация этих планов фактически приведет к частичному отказу государства от выполнения своих пенсионных обязательств и спровоцирует серьезнейший социальный конфликт.

«Кроме того, такая мера в случае ее принятия нанесет существенный ущерб репутации непосредственно президента России, поскольку население привыкло связывать ключевые вопросы напрямую с его решениями. Поэтому, скорее всего, пенсионный возраст останется на прежнем уровне как минимум до президентских выборов 2018 года», — резюмировал Иванов.

По мнению директора исследовательского центра «Промышленность и общество» Игоря Рябова, у Алексея Кудрина и его стратегов было минимум десятилетие, чтобы создать «устойчивую пенсионную систему».

«Вместо этого создали систему богатых пенсионных фондов с бедными пенсионерами. Наши люди получают хорошую пенсию не там, где о них заботится государство — государство крайне скупо благодаря идеологии, которую проповедует Кудрин и другие либералы. Хорошая пенсия у тех людей, кого поддерживают богатые регионы и муниципалитеты. И то, когда кризис не давит на их возможности. Еще помогают крупные промышленные фонды при предприятиях-дилерах», — сказал «URA.RU» Рябов.

По его словам, вся пенсионная система сегодня крайне уязвима. «Огорчает то, что никто из альтернативных экономистов не трудится так же интенсивно, как Кудрин. И непонятно, почему государство тратит средства на содержание исключительно либеральных идеологов», — подчеркнул Рябов.