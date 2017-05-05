13:59 05 мая 2017 3

Протокол был выписан полицейским за нарушение правил благоустройства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курьезный случай произошел в столице Урала: служба квартальных Кировского района выписала протокол на полицию. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации.

Основанием для вмешательства квартальных стало отсутствие указателя с адресом на доме, в котором расположен отдел полиции №1 — по адресу ул. Толмачева, 26. После того, как фасад дома закрыли сайдингом, здание осталось без таблички, что вызвало жалобы горожан. «Такое обращение поступило в адрес администрации Кировского района еще в марте, глава района поручил разобраться квартальным (службе заказчика)», — рассказал агентству источник в администрации.

В ходе проверки жалоба подтвердилась. Данное нарушение подпадает под статью 13 областного КоАП «нарушение правил по содержанию фасадов», которая предусматривает штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

7 апреля вывеска еще отсутствовала Фото: читатели «URA.RU»

Поскольку балансодержателем здания является управление МВД по г. Екатеринбургу, инспекторы службы заказчика направили на имя начальника УМВД Трифонова уведомление об устранении нарушения, однако в нужный срок оно не было исполнено — табличка на доме в более чем месячный срок так и не была установлена.

Тогда квартальные составили заочный протокол и пригласили представителей полиции на комиссию. Правда, выписать полицейским штраф они не успели: к моменту рассмотрения материалов на комиссии (она должна была состояться 27 апреля) указатель на здании все-таки появился.

В пресс-службе администрации Кировского района официально подтвердили, что данная история имела место. По неофициальной информации, произошедшее вызвало резкое ухудшение отношений между полицией и администрацией района.

Сегодня она уже есть Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Между тем, по мнению руководителя службы заказчика Валерия Корнета, «вопрос не стоит выеденного яйца». «Такие уведомления мы выписываем десятками, если не сотнями — и управляющим компаниям, и коммерческим организациям, — пояснил „URA.RU“ Валерий Корнет. — Мы же работаем по жалобам граждан: кто-то пожаловался, что на доме нет таблички — мы обязаны отреагировать. Мы действовали абсолютно в рамках закона — как требуют правила благоустройства. И все руководители организаций реагируют всегда нормально».

По его словам, аналогичная ситуация была еще с одним адресом по ул. Раевского, в котором находится отделение ГИБДД.

Комментарий пресс-службы Управления МВД по г. Екатеринбургу к моменту публикации в редакцию не поступил.