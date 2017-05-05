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05 мая 2017
14:06  05 мая 2017 1

Представители Юревича не подтверждают информацию об объявлении экс-губернатора в международный розыск

Юревич. Челябинск, юревич михаил, пыль на объективе камеры
Пресс-секретарь экс-губернатора не подтверждает, что Юревич объявлен в розыскФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Официальные представители челябинского экс-губернатора Михаила Юревича не подтвердили информацию об объявлении его в международный розыск. «Точно так же мы не можем подтвердить информацию о якобы готовящемся его заочном аресте», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь политика Юлия Бобылева.

«Похоже на дежавю: в СМИ уже попадали „совершенно точные“ сведения Life ровно о том же. Однако ничего не произошло. Сейчас мы не получили никакого подтверждения по линии СКР — ни в Екатеринбурге, ни в Москве, — заявила агентству Юлия Бобылева. — Давайте дождемся 12 мая, когда в Ленинском районном суде Екатеринбурга якобы будут рассматривать ходатайство следствия».

Информация о подготовке заочного ареста экс-губернатора Южного Урала и объявлении его в международный розыск появилась в пятницу, 5 мая, в ленте ряда информагентств со ссылкой на адвоката Юревича Игоря Трунова. Сам юрист отказался комментировать ситуацию, заявив, что журналисты искажают его слова. Невозможно оказалось получить комментарии и в екатеринбургском суде.

Михаил Юревич обвиняется в получении крупных взяток от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и подстрекательстве к клевете на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина. По словам адвокатов, Юревич сейчас находится в Лондоне, где проходит лечение от онкозаболевания, и по этой причине не может приехать в Россию, чтобы ответить на вопросы следователя.

Владимир Васин
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