От менеджера до мэра: глава Перми Эдуард Соснин празднует день рождения

Глава Перми Эдуард Соснин руководит городом два года. Но до того, как стать чиновником, Соснину пришлось испытать неудачи в бизнесе и с нуля построить собственное дело. Сегодня, 27 ноября, мэр краевой столицы празднует свой 43-й день рождения. URA.RU решило вспомнить, как складывалась карьера градоначальника.

Учился в Высшей школе экономики

Эдуард Соснин родился 27 ноября 1982 года в Лысьве Пермской области. После успешного окончания в 1999 году местной школы №6 он поступил в Пермский филиал Высшей школы экономики (ВШЭ) на факультет менеджмента. В 2005 году Соснин попал в число 20 человек, которые бесплатно отправились учиться в магистратуру московской ВШЭ.

Работал менеджером по закупке китайских товаров

Дипломированный специалист Соснин работал в крупной оптовой компании в Москве, которая занималась покупкой-продажей китайских товаров: был менеджером по закупке, а затем — гендиректором. Однако, по собственному признанию Соснина, карьера бизнесмена в столице у него не сложилась, поэтому пришлось вернуться на малую родину.

Основал собственную мануфактуру и продавал пивные кружки

В Лысьве будущий мэр запустил производство деревянных вешалок и других товаров под брендом «Деревянная мануфактура Соснина». Купленное в кредит китайское оборудование он перевез из Москвы в свой родной город, разместив его на площадях бывшего ремонтно-строительного участка Лысьвенского метзавода. Помимо плечиков предприятие Соснина выпускало продукцию из стекла и керамики, например, кувшины и пивные кружки.

Вошел в число победителей конкурса «Лидеры России»

В 2018 году Соснин принял участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России» и вошел в число победителей. А наставником будущего чиновника был полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатор Пермского края Юрий Трутнев. За победу в престижном конкурсе Соснин получил грант, который потратил на обучение в Стокгольмской школе экономики в Москве.

Руководил важнейшим ведомством в краевом правительстве

Работать в правительство Пермского края Соснина позвал Дмитрий Махонин, победивший на выборах губернатора в 2020 году. Глава региона доверил ему возглавить краевое министерство экономики и развития, когда начал формировать новый состав кабмина. Считалось, что Соснин является креатурой бизнесмена Романа Водянова, ставшего впоследствии депутатом Госдумы РФ.

Возглавил администрацию Перми