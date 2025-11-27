Мэр Алексей Новоселов провел личный прием жителей Щучанского округа, чтобы решить их проблемы Фото: Правительство Курганской области

Участник СВО Алексей Новоселов, недавно возглавивший Щучанский округ Курганской области, демонстрирует принципиально новый стиль работы — готовность к открытому диалогу с гражданами и оперативному решению возникающих проблем. Так, накануне мэр провел прием жителей совместно с руководителем СУ СК региона Сергеем Степановым. Об этом сообщается на информационных ресурсах правительства региона.

«В Щучанском округе врип главы Алексей Новоселов и руководитель следственного управления СК РФ по Курганской области Сергей Степанов провели совместный прием граждан по личным вопросам. К руководителям обратилось более десяти заявителей. Были рассмотрены вопросы в сфере ЖКХ, ремонта дорог, социальных объектов, а также по жилищным правам граждан», — говорится в сообщении.

Жительница села Пивкино на приеме у мэра интересовалась сроками ремонта средней школы. Заявительнице разъяснили, что данные работы запланированы на 2025 — 2026 годы. По словам Новоселова, администрация муниципалитета будет заниматься отслеживанием графика работ соцобъекта.

Одну из женщин интересовало благоустройство территории по улице Жукова в городе Щучье. Новоселов сообщил ей, что работы пройдут в 2026 — 2027 годах. В планах создание зоны для катания на роликах и коньках, установка спортивной площадки и проведение благоустройства. По результатам личного приема всем гражданам были даны подробные разъяснения и консультации по волнующим вопросам.

Также главой региональной СУ СК Сергеем Степановым были даны поручения сотрудникам следственного управления. направленные на обеспечение оперативного исполнения данных в ходе приема указаний. В Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова, его заместили, руководители региональных ведомств и главы муниципалитетов проводят приемы граждан на постоянной основе.

Ранее URA.RU писало, что Алексей Новоселов стал первым мэром с опытом службы в зоне СВО. В эксклюзивном интервью врип главы рассказывал о вызовах и задачах в новой для него должности. В планах руководителя округа средоточиться на благоустройстве, ремонтах дорог и других инфраструктурных проектах. Также Новоселов отмечал, что особое внимание будет уделяться благоустройству общественных пространств, дворов и парков, чтобы жители ощущали заботу и комфорт состороны властей.