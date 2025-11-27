Пермский край принял уникальное решение по вейпам

За продажу вейпов грозит штраф до 100 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали в двух чтениях законопроект о запрете продажи вейпов. Решение принято на пленарном заседании 27 ноября, трансляция которого проходила на сайте парламента. Прикамье стало первым регионом Большого Урала, где принят такой запрет.

«Правительство Пермского края предлагает ввести дополнительные ограничения на розничную продажу устройств с никотинсодержащей смесью. А именно — запретить их продажу», — отметил вице-премьер Алексей Чибисов, выступая перед депутатами.