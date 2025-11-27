Власти ХМАО презентовали дизайн региональной медали за участие в СВО

«На аверсе медали, в верхней части, в три строки размещается выпуклая надпись прописными буквами за мужество и доблесть. В нижней части располагается выпуклое изображение герба ХМАО-Югры. На реверсе по центру в четыре строки размещается надпись прописными буквами в специальной военной операции. Под надписью предусмотрена площадка номерного знака», — сказал Исаков. После его слов в думе уточнили, что макет выполнен в соответствии с требованиями к региональным наградам.