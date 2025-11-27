Власти ХМАО презентовали дизайн региональной медали за участие в СВО
На заседании думы ХМАО презентовали дизайн региональной медали за участие в СВ
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
На 50-ом заседании окружного парламента замгубернатора ХМАО Эдуард Исаков представил дизайн медали «За мужество и доблесть в специальной военной операции». Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседаний думы.
«На аверсе медали, в верхней части, в три строки размещается выпуклая надпись прописными буквами за мужество и доблесть. В нижней части располагается выпуклое изображение герба ХМАО-Югры. На реверсе по центру в четыре строки размещается надпись прописными буквами в специальной военной операции. Под надписью предусмотрена площадка номерного знака», — сказал Исаков. После его слов в думе уточнили, что макет выполнен в соответствии с требованиями к региональным наградам.
Медаль учреждена для ветеранов СВО. Ее дизайн согласован с общественным советом при аппарате губернатора, общественной палатой и Ассоциацией ветеранов СВО.
Дизайн региональной медали «За мужество и доблесть в специальной военной операции»
Фото: URA.RU, скриншот с сайта думы ХМАО
